На Пулковской таможне не пропустили багаж с брендовыми товарами стоимостью 18 тысяч евро

Женщина прибыла в Петербург из Дубая и проследовала в "зеленый" коридор, тем самым заявив, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию.

Сотрудники Пулковской таможни выявили в багаже пассажирки авиарейса из Объединенных Арабских Эмиратов незадекларированные брендовые товары стоимостью 18 тысяч евро (по текущему курсу 1 127 340 рублей). Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Женщина прибыла в Петербург из Дубая и проследовала в "зеленый" коридор, тем самым заявив, что не имеет при себе товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию.

При таможенном контроле в багаже обнаружили 18 различных предметов: бижутерия, часы, очки, одежда, аксессуары с чеками и бирками, среди которых ремень Christian Dior PARIS, сумка женская FENDI, часы Сartier. Общая стоимость перемещаемых товаров составила почти 18 тысяч евро.

Пассажирка пояснила, что все вещи приобретала для личного пользования, а с правилами перемещения товаров через таможню заблаговременно не ознакомилась.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ½ до двукратной стоимости незадекларированного предмета с возможной конфискацией.

Также с начала года в Пулково не допустили вывоз около миллиона долларов.

Фото: пресс-служба СЗТУ