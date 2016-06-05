С начала года в Пулково не допустили вывоз около миллиона долларов

С начала года таможенным постом Пулково возбуждено 824 дела об административных правонарушениях.

За 9 месяцев этого года таможенным постом Аэропорт Пулково пресечено 136 попыток вывоза наличной иностранной валюты в государства-члены ЕАЭС, общая сумма денежных средств, планировавшихся к вывозу составила более миллиона долларов США. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

С начала года таможенным постом Пулково возбуждено 824 дела об административных правонарушениях. Основным предметом правонарушений остается незаконное перемещение недекларированных наличных денежных средств, превышающих 10 000 долларов США.

Ранее в Пулково в багаже прилетевшего с Кубы мужчины нашли сигары стоимостью 700 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба СЗТУ