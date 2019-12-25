В Пулково в багаже прилетевшего с Кубы мужчины нашли сигары стоимостью 700 тысяч рублей

Гражданин пояснил, что приехал учиться в Россию, а сигары привёз для личного пользования.

Сигары ручной работы стоимостью более 700 тысяч рублей изъяли таможенники в аэропорту Пулково. Незадекларированные товары пытался провезти в рюкзаке гражданин Кубы. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Мужчина был остановлен таможенниками в "зеленом" коридоре. При досмотре сотрудники таможни обнаружили у пассажира пять коробок, в которых находились 110 сигар. Гражданин пояснил, что приехал учиться в Россию, а сигары привёз для личного пользования.

Экспертиза показала, что сигары изготовлены вручную. Их стоимость на внутреннем рынке РФ составляет 721 035 рублей.

По данному факту Пулковской таможней проводятся проверочные мероприятия. За перемещение через таможенную границу табачных изделий в крупном размере (стоимость более 250 тысяч рублей) может грозить уголовная статья.

С 8 октября 2022 года изменились правила ввоза товаров для личного пользования. В список табачной продукции добавились стики. Разрешено ввозить 200 сигарет/50 сигар (сигарилл), 200 стиков/250 граммов табака или все это в ассортименте общим весом до 250 граммов.

Ранее Пулковская таможня пресекла незаконный ввоз ювелирных изделий Cartier стоимостью 4,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба СЗТУ