В Пентагоне обсудили высадку тысяч солдат на Кубе

В США раскрыли возможные сценарии отправки военных на Кубу.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп пока еще не принял окончательное решение по проведению наземной операции на территории Кубы. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала CBS News. В материале иностранного издания говорится о том, что переориентация вашингтонской администрации с Тегерана на Гавану маловероятна из-за возобновления военных операций на Ближнем Востоке. В СМИ добавили, что военные планировщики Пентагона в последние недели изучили несколько сценариев возможных действий против властей из Гаваны. В частности, речь шла о воздушно-десантной миссии при участии тысяч военнослужащих. Такую задачу командование может поручить 101-ой воздушно-десантной дивизии США, так как ее солдаты подготовлены для выполнения подобных задач.

Эти обсуждения не свидетельствуют о том, что президент США Дональд Трамп или Пентагон принял решение о проведении какой-ибо операции. источники телеканала CBS News

Пресса уточнила, что на территорию Ирана США на прошлой неделе перебросил авиацию, разведку и другие ресурсы, поэтому сейчас любая операция против Кубы столкнет Пентагон со значительной проблемой.

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Фото: pxhere.com