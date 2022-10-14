Пулковская таможня пресекла незаконный ввоз ювелирных изделий Cartier стоимостью 4,5 млн рублей

Мужчина и женщина в аэропорту прошли по "зеленому" коридору, заявив, что не имеют при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов стоимостью более 4,5 млн рублей изъяли пулковские таможенники. Два браслета и цепочку с кулоном из бриллиантов, изумрудов и корундов пытались ввезти из Дубая в Петербург двое граждан Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Мужчина и женщина в аэропорту прошли по "зеленому" коридору, заявив, что не имеют при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию. При этом на женщине были ювелирные украшения с надписью "Cartier". Таможенникам она пояснила, что все товары предназначены для личного пользования. Женщина предъявила чеки и инвойсы на ювелирные изделия "Cartier", согласно которым покупателем являлся ее спутник. В багаже у мужчины обнаружились пустые коробки с надписью "Cartier".

Проведенная экспертиза установила, что украшения: браслет, состоящий из двух частей с застёжкой в виде винта, браслет в форме гвоздя, цепочка и кулон в форме медведя из металла жёлтого цвета и инкрустированные камнями представляют собой ювелирные изделия, выполненные из золота, со вставками из бриллиантов, изумрудов и корундов. Общая стоимость украшения составила 4, 53 млн рублей.

Пулковская таможня решает вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров).

Ранее филиппинка пыталась вывезти 9,5 тонн товаров под видом личных вещей из России.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ