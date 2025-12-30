Петербург получил первые поставки свежей клубники из Египта в преддверии Нового года

Таможенные процедуры для 15 тысяч упаковок ягод были проведены в кратчайшие сроки.

Перед наступлением Нового года в Петербург поступили свежие партии египетской клубники общим весом 4,5 тонны, доставленные авиарейсом из Африки. Таможенные процедуры для 15 тысяч упаковок ягод были проведены в кратчайшие сроки: непосредственный досмотр осуществлялся специалистами Пулковского таможенного поста, а документальное оформление декларации выполнено Приволжским таможенным постом.

Участник внешней торговли проверял состояние груза и предъявлял его для прохождения фитосанитарного контроля под наблюдением таможенников. Завершив процедуру декларирования и оплатив необходимые платежи, партия свежих ягод отправилась на отечественный рынок. Несмотря на сжатые сроки, весь процесс контроля уложился в положенные законом рамки и не превышал четырех часов.

Анатолий Тимощенков, начальник Пулковской таможни, подчеркнул, что последнее время заметно растет интенсивность пассажирских перевозок между Россией и Египтом, а поток грузов тоже набирает обороты. Чтобы ускорить прохождение товаров через границу, сотрудники таможни работают над оптимизацией процедур и сокращением сроков между моментом прибытия товара и его размещением на временное хранение, гарантируя тем самым быстрое оформление и поставку продукции на внутренний рынок.

Фото и видео: пресс-служба Пулковской таможни