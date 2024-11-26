Таможенники Пулково передали в петербургскую школу 18 незадекларированных картин, незаконно отправленных студентом в Китай

Против студента было заведено дело по статье о недекларировании товаров.

Таможенники Северо-Западного региона передали одной из школ Московского района коллекцию из 18 картин, которые студент Академии художеств имени Ильи Репина в Петербурге пытался незаконно вывезти в Китай, минуя декларацию, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Как отмечается в заявлении ведомства, во время таможенного контроля отправления в Китай, сотрудники таможенного поста Аэропорт Пулково (почтовый) нашли внутри 23 портрета маслом, изображающие мужчин и женщин. Однако студент задекларировал лишь 5 из них, скрыв факт отправки остальных. Общая стоимость работ с учетом "незначительных следов бытования" составила приблизительно 43 тыс. рублей.

Против студента было заведено дело по статье о недекларировании товаров. Произведения искусства, указанные в декларации, благополучно достигли адресата, оставшиеся же 18 картин продолжали оставаться в Петербурге, пока владелец не предъявил претензий на них. Спустя год сотрудники таможни инициировали судебный процесс, признававший оставшуюся партию художественных произведений бесхозными.

Впоследствии решением суда полотна были безвозмездно переданы образовательному учреждению №376 Московского района, где функционирует специализированный филологический класс с усиленной программой изучения китайского языка. Начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков заявил, что работы молодых художников смогут украсить интерьеры школьного учреждения.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские таможенники обнаружили партию техники на 16 млн рублей, которую ввезли в РФ нелегально.

Фото: пресс-служба СЗТУ