Петербургские таможенники обнаружили партию техники на 16 млн рублей, которую ввезли в РФ нелегально

В Петербурге таможенники обнаружили партию техники на 16 млн рублей, ввезенную в РФ нелегально. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 1 октября.

В ходе проверки установлено, что в магазине продавали телефоны, ноутбуки, фены, пылесосы, наушники, приставки, очистители воздуха и другое, всего насчитали 1,3 тыс. единиц техники. Товар не задекларировали должным образом. Сумма экономического ущерба достигла около 4 млн рулей.

Владельцы точки добровольно уплатили все таможенные платежи в полном объеме.

