Сегодня, 10:49
Петербургские таможенники обнаружили партию техники на 16 млн рублей, которую ввезли в РФ нелегально

В магазине продавали телефоны, ноутбуки, фены, пылесосы, наушники, приставки, очистители воздуха и другое.

В Петербурге таможенники обнаружили партию техники на 16 млн рублей, ввезенную в РФ нелегально. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 1 октября. 

В ходе проверки установлено, что в магазине продавали телефоны, ноутбуки, фены, пылесосы, наушники, приставки, очистители воздуха и другое, всего насчитали 1,3 тыс. единиц техники. Товар не задекларировали должным образом. Сумма экономического ущерба достигла около 4 млн рулей. 

Владельцы точки добровольно уплатили все таможенные платежи в полном объеме. 

Ранее мы рассказывали о том, что ФСБ пресекла контрабанду кокаина на 20 млрд рублей через порт Петербурга. 

Видео, фото: пресс-служба СЗТУ 

