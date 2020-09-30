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Филиппинка пыталась вывезти 9,5 тонн товаров под видом личных вещей из России
Сегодня, 20:14
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Филиппинка пыталась вывезти 9,5 тонн товаров под видом личных вещей из России

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Она пыталась вывезти 4 тонны одежды, 50 бутылок алкоголя, тысячу упаковок чая, 4 тыс. пачек макарон и 2,5 тыс. шоколадных батончиков.

В четверг, 15 сентября, гражданка Филиппин пыталась вывезти 4 тонны одежды, 50 бутылок алкоголя, тысячу упаковок чая, 4 тыс. пачек макарон и 2,5 тыс. шоколадных батончиков под видом товара для личного пользования. Товары она везла на родину. Об этом рассказали в пресс-службе таможни. 

Всего в багаже было 9,5 тонн товаров. Таможенники внутри нашли еще 420 кг сахара, 450 упаковок печенья, 200 банок шоколадной пасты, 400 банок консервов, 250 кг мыла и другой косметической продукции. В багаже нашли и такую бытовую технику, как газовую плиту, кофеварку, варочную панель и прочее. 

Петербургская таможня возбудила пять уголовных дел по факту не декларирования вывозимых товаров. Сейчас вывоз всей товарной партии приостановили.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Теги: таможня, товары, филиппины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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