Спрос на изделия с рубином в Петербурге вырос на 9%

По итогам 2025 года в Санкт-Петербурге зафиксирован рост интереса к украшениям с рубинами. Согласно исследованию аналитического центра компании SOKOLOV, спрос на такие изделия в городе увеличился на 9%, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Рынок продемонстрировал еще более впечатляющую динамику: объем продаж ювелирных украшений с этим драгоценным камнем вырос на 22%, а средняя стоимость покупки составила более 54 тысяч рублей. Петербуржцы традиционно отдают предпочтение изделиям из красного и белого золота. Наибольшей популярностью пользуются кольца, серьги и подвески.

В общероссийском рейтинге спроса на рубиновую продукцию Северная столица заняла девятое место. Лидерами по темпам роста стали:

Казань (+120%);

Саратов (+77%);

Иркутск (+56%).

Для сравнения, в Москве спрос вырос на 12%.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженки назвали свои стандарты женской красоты.

