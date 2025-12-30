В Петербург пытались нелегально ввезти электротовары на 1,8 млн рублей

При фактическом контроле партии выявили тысячекратное превышение заявленного количества товара – свыше 45 тыс. коннекторов.

Таможенники петербургского аэропорта Пулково обнаружили нелегально ввезенные электротовары на сумму 1,8 млн рублей. При досмотре у нарушителя нашли коннекторы для зарядки мобильных телефонов.

По словам декларанта, он хотел ввезти на территорию Евразийского экономического союза 45 разъемов питания из Китая. При фактическом контроле партии выявили тысячекратное превышение заявленного количества товара – свыше 45 тыс. коннекторов.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Участник внешнеэкономической деятельности пренебрег правом осмотра груза перед подачей декларации на товары и объяснил недостоверные сведения технической ошибкой. В настоящее время проводится административное расследование, по результатам которого будет принято окончательно решение в рамках действующего законодательства. Эдуард Березинский, исполняющий обязанности начальника Пулковской таможни

Видео, фото: пресс-служба Пулковской таможни