Пулковская таможня проверила 25 тонн цветов из Армении и Кении к 8 марта

е партии прошли контроль без каких-либо нарушений, что обеспечивает высокое качество и свежесть цветов к празднику.

Накануне Международного женского дня в Петербург через аэропорт Пулково поступили рекордные объемы свежих срезанных цветов. Всего в город было доставлено свыше 24,5 тонн цветочной продукции, что практически в два раза больше, чем в предыдущем году.

Цветы прибыли преимущественно из Армении (31 партия) и Кении (5 партий). В ассортимент поставок входили различные виды цветов, включая розы, альстромерии, дельфиниумы, герберы и маттиолы, пользующиеся особой популярностью на Кавказе.

Оформление таможенных документов проходило в приоритетном порядке. Как отметил начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков, средний срок проверки и оформления цветочных грузов занимал не более 40 минут. Все партии прошли контроль без каких-либо нарушений, что обеспечивает высокое качество и свежесть цветов к празднику.

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Фото: пресс-служба Пулковской таможни