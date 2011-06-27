Самые необычные подарки петербурженкам на 8 Марта: от дверных ручек до полета на частном самолете

40% участниц опроса признались, что пока не получали действительно оригинальных и запоминающихся презентов к Международному женскому дню.

Жительницы Санкт-Петербурга назвали самые неожиданные подарки, которые они получали на 8 Марта. Опрос, проведенный сервисом SuperJob, выявил три наиболее нестандартных варианта: предметы интерьера, домашние животные и букеты.

Лидером среди сюрпризов стали элементы декора – 9% участниц признались, что были удивлены, получив в подарок вазу, светильник, дверную ручку или даже веник. Не менее неожиданными стали цветочные композиции: 8% респонденток отметили, что их впечатлили редкие виды цветов или необычные объемы букетов. Еще 8% женщин были ошеломлены подаренными им домашними питомцами, среди которых оказались котята, щенки, кролики и даже лягушки.

Кроме того, 5% опрошенных вспоминали, что к числу самых запоминающихся подарков относились путевки, а 4% получили в дар нетипичные гастрономические наборы, например, ассорти из различных видов селедки. По 3% респонденток называли приятными неожиданностями украшения, сертификаты на мастер-классы и активные развлечения, билеты в театр или романтические ужины.

Самыми дорогими и эксклюзивными подарками стали полет на частном самолете на концерт в другую страну и автомобиль. Однако 40% участниц опроса признались, что пока не получали действительно оригинальных и запоминающихся презентов к Международному женскому дню.

Ранее петербурженки назвали самые желанные подарки на 8 Марта.

Фото: unsplash (Simona Sergi)