Беременность после 45: репродуктолог раскрыла, какие риски становятся критически высокими

В таком возрасте врачи особенно тщательно оценивают состояние беременной женщины.

После 45 лет риски для беременности и родов серьезно возрастают, поэтому врачи оценивают состояние сердечно-сосудистой и нервной систем женщины. Об этом 360.ru рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя "МД Групп" Мария Милютина.

По словам эксперта, для будущего материнства важно насколько женщина может остаться невредимой и бодрой. Важно, чтобы это не привело к тяжелым последствиям осложнениям. Поэтому обязательно учитываются хронические заболевания, накопившиеся с возрастом.

В качестве примера Милютина привела риск гестоза. Он сопровождается высоким давлением, отеками и появлением белка в моче. Также беременные женщины могут столкнуться с проблемами с яйцеклетками: при тестировании эмбрионов в программе ЭКО у женщины в 45 лет хромосомную патологию выявляют в 95–99% случаев.

При этом есть способ обойти возрастные ограничения, чтобы стать мамой в более старшем возрасте. Для этого, как отметила репродуктолог, необходимо заранее заморозить яйцеклетки. Вероятность хромосомных нарушений в таком случае зависит от возраста женщины на момент получения яйцеклеток.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)