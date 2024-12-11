Петербурженки назвали самые желанные подарки на 8 Марта

Опрос также показал, какие подарки женщины чаще всего получают в этот день.

Жительницы Санкт-Петербурга поделились своими предпочтениями в выборе подарков к Международному женскому дню. Согласно опросу сервиса SuperJob, самым желанным презентом оказалось путешествие – его хотели бы получить 26% респондентов.

На втором месте по популярности — денежный подарок, который выбрали 17% опрошенных. Билеты в театр, кино или музей стали бы лучшим вариантом для 10% участниц исследования. По 5% женщин предпочли бы косметику, парфюмерию, украшения, часы или подарочные сертификаты. Смартфон, бытовую технику или электронику хотели бы получить по 4% опрошенных, а 3% выбрали сертификаты на обучение. Товары для творчества и хобби оказались в приоритете у 2% респондентов.

Некоторые участницы отметили, что рады были бы получить в подарок посуду, деликатесы, сладости, чайные или кофейные наборы, книги и товары для активного отдыха.

Опрос также показал, какие подарки женщины чаще всего получают в этот день. Самым популярным презентом остаются цветы — их дарят 60% женщин. Конфеты получает 16% опрошенных, косметику и парфюмерию — 8%, денежные подарки — 7%, а украшения и драгоценности — 5%. Подарочные сертификаты достаются 4% женщин.

Помимо материальных подарков, многие респондентки отметили, что ценят внимание, заботу и искренние поздравления в этот день.

Ранее стало известно, что петербуржцы увеличили бюджет на подарки и цветы к 8 Марта.

Фото: unsplash (John Vid)