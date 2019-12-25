Петербуржцы увеличили бюджет на подарки и цветы к 8 Марта

Среди тех, кто собирается поздравлять женщин с праздником, 63% — мужчины и 59% — женщины.

Жители Санкт-Петербурга в преддверии Международного женского дня планируют потратить больше средств на подарки и цветы, чем в прошлом году. Согласно исследованию сервиса SuperJob, средний бюджет петербуржцев на презенты составит 6200 рублей, а на цветочные композиции – 4700 рублей.

Среди тех, кто собирается поздравлять женщин с праздником, 63% — мужчины и 59% — женщины. Чаще всего подарки готовят супругам (37% мужчин) и матерям (38% женщин). Коллег поздравят около 3% опрошенных.

При этом мужчины традиционно готовы потратить больше: в среднем 6200 рублей на подарки и 5000 рублей на цветы. У женщин бюджет скромнее – 4200 и 2600 рублей соответственно.

В целом по России среднестатистический гражданин заложил на 8 Марта 5300 рублей на подарки и 4000 рублей на цветы. Эти суммы на 36% и 29% выше, чем годом ранее.

Санкт-Петербург занял второе место по уровню расходов. Лидером стала Москва, где средний чек на подарки составил 6700 рублей, а на цветы — 4700 рублей. Третью позицию занял Красноярск с показателями 5900 и 4800 рублей соответственно.

Выбираем букет на 8 Марта в Санкт-Петербурге: советы флориста.

Фото: unsplash (Alisa Anton)