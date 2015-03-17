Выбираем букет на 8 Марта в Санкт-Петербурге: советы флориста

Хотите выбрать необычный букет для женщины на 8 Марта? Получите советы флориста по подбору удачной стильной композиции в Санкт-Петербурге.

Каждый год весна радует нас сезонными цветами, а 8 Марта становится поводом, чтобы порадовать душистым букетом себя и близких. Вам не составит труда найти качественные цветы на 8 Марта в Санкт-Петербурге — сложнее будет выбрать подходящий вариант из огромного ассортимента. Помочь могут советы флориста по выбору букета, удобные сервисы для сравнения цен и условий доставки.

Как выбрать идеальный букет для женщины на 8 Марта?

В таком деликатном вопросе, как выбор цветов, нет "серебряной пули": для одной женщины идеальный букет на 8 Марта — это охапка тюльпанов, для другой — изящные ранункулюсы, а кому-то даже в такой праздник хочется внесезонной экзотики.



Фото: unsplash (Alesia Kazantceva)

Учитываем предпочтения получательницы: возраст, стиль и вкусы

Лучшие цветы для подарка на 8 Марта — те, которые получательница любит больше всего, но если у нее нет особых предпочтений или они вам неизвестны, можно следовать базовым правилам флористического этикета.

1. Чем взрослее женщина, тем более благородными и насыщенными должны быть оттенки бутонов. Ярко-розовый уместен в подарок молодой девушке, а бордовые, винные, фиолетовые тона подойдут для подарка зрелой даме.

2. Правило хорошего тона — в выборе композиции следовать за сезонностью. Хризантемы считаются зимними цветами, ромашки и васильки — летними. Никто не мешает подарить их в марте, но весенние тюльпаны, гиацинты, ирисы, мускари, ранункулюсы, маттиолы, дельфиниумы будут особенно уместны.

3. Чтобы букет не выглядел вульгарным, лучше сочетать максимум три вида цветов. Если оттенки бутонов очень похожи, можно использовать максимум 5 видов. Если же вы делаете подарок серьезной и стильной даме, которая ценит максимальную лаконичность в дизайне, отдайте предпочтение монобукетам: всего один вид растения, один интересный оттенок плюс минималистичная упаковка.



Фото: unsplash (Joyous Chan)

Символика цветов: что выбрать для разных типов женщин

Тайный язык цветов в настоящее время не так популярен, как 150-200 лет назад, но тем не менее во флористике есть представление о том, что сообщает женщине выбранный вами цветок. Так, роза — классическое признание в любви, красный тюльпан — клятва в вечной верности, нарцисс — символ свежести и легкости, а гиацинт намекает на легкую грусть и желание встречаться чаще. В любом случае ваш знак внимания (например, внезапная доставка цветов) для женщины будет означать, что она вам небезразлична и вы хотите ее порадовать.



Фото: unsplash (Evie Fjord)

Влияние цветовых решений на восприятие букета

Яркие, насыщенные оттенки оказывают существенное влияние на наше эмоциональное состояние. Таким образом, цвет букета независимо от выбора конкретных растений может также сообщить о многом:

– красный — о страсти;

– коралловый — о влюбленности и флирте;

– желтый — о тепле, заботе, жизненной силе и энергии;

– белый — об искренности, наивности и чистоте;

– оранжевый — о бунтарском духе, творчестве, уникальности;

– голубой — о мире, спокойствии, мечтательности;

– фиолетовый — о тайной страсти, загадке, магии и влечении.



Фото: unsplash (Ioann-Mark Kuznietsov)

Популярные цветы на 8 Марта в Санкт-Петербурге

По прогнозу флористов, зарегистрированных на маркетплейсе цветов и подарков Flowwow, в этом году будут чаще всего заказывать традиционные тюльпаны, но не красные и желтые, а белые, сиреневые, розовые, коралловые. Также популярны будут авторские композиции с пионовидными розами, дельфиниумами, эустомами, маттиолами и фрезиями.

Хорошая идея — заказать в подарок любимой женщине скромный, но пышный и душистый монобукет из маттиолы, мимозы или первых ранних пионов.



Фото: unsplash (Alisa Anton)

Советы флориста по созданию вашего "идеального" букета

Как выбрать сочетания цветов для гармоничной композиции?

Следуйте правилу золотого сечения: основной оттенок должен составлять чуть меньше двух третей общей массы букета, дополнительный — около трети, яркий и контрастный акцент — совсем чуть-чуть, для баланса.

Многие дамы любят яркий микс из гербер, альстромерий, тюльпанов. Такие букеты выглядят очень ярко, но глазу будет приятнее воспринимать сборную композицию из трех сочетающихся между собой оттенков, а не восьми — десяти.

Рекомендации по упаковке букета: как сделать подарок более элегантным?

Упаковка и декор — важная часть композиции. Так, белые тюльпаны в зеленой бумаге воспринимаются совсем иначе, чем в кульке из грубого крафта. Если вы делаете подарок стороннице экобукетов, попробуйте совсем отказаться от многослойной упаковки, попросите флориста просто перетянуть композицию лентой. Иногда бутоны выглядят невыразительно и блекло без яркой упаковки — тогда можно примерить им "гнездо" из сизаля или сетки.

Дополнительные элементы: ленты, декор, зелень

Строго говоря, декоративная зелень считается полноценной составляющей композиции, поэтому нельзя считать берграсс, аспарагус, эвкалипт просто дополнением. Это часть букета! Что касается табличек, бирок, фигурок и других деталей, то они помогут создать особый образ, кастомизировать ваш подарок, но главное — пусть в букете будет не больше одного такого акцентного элемента.

Где заказать идеальный букет на 8 Марта в Санкт-Петербурге?

Повторим: идеального букета в природе нет, но зато аккуратные, свежие, тщательно подобранные цветы могут оказаться самым удачным решением для конкретного момента. У вас будет больше шансов найти "ту самую" композицию, если перед глазами окажутся предложения сразу нескольких флористов. Именно такую возможность дают специализированные агрегаторы, в том числе маркетплейс цветов и подарков Flowwow.

FAQ:

Как выбрать лучшие цветы для подарка на 8 Марта в Санкт-Петербурге?

Прежде всего нужно понять, какие именно цветы в вашем случае окажутся лучшими. Полезнее всего опираться на предпочтения и вкусы получательницы, учитывать сезонность и не увлекаться сложными дополнительными элементами.

Как правильно ухаживать за букетом, чтобы он долго оставался свежим?

Почти все виды цветов нуждаются в свежей воде и умеренном солнечном свете. Каждый день обновляйте срез острым ножом или секатором, споласкивайте вазу и наполняйте отстоянной водой комнатной температуры. Срезанным цветам вредно находиться возле электроприборов и источников тепла, таких как горячая батарея.

Что учитывать при выборе доставки букета для женщины?

Главную роль играет сервис. Онлайн-агрегаторы и магазины цветов предлагают разные услуги, призванные помочь сделать качественный выбор. На Flowwow это возможность выбрать доставку ко времени или как можно скорее, обязательное фото до доставки, которое пришлет вам флорист, перед тем как передать букет курьеру, а еще чат для прямого контакта с селлером на всех этапах.

Главное фото: unsplash (Doriana Popa)