Почти 1500 нарушений пресекли на Пулковской таможне в 2025 году

Сотрудники Пулковской таможни за первую половину 2025 года завели около 1330 дел об административных нарушениях и 12 уголовных дел, передает пресс-служба ведомства.

Количество зарегистрированных преступлений выросло на пять процентов по сравнению с предыдущим периодом. Более двух третей нарушений совершают пассажиры международных воздушных линий. Таможенники международного авиаузла Пулково предотвратили 453 случая контрабанды наличных денег, начиная с января текущего года. Было возбуждено три уголовных дела о контрабанде валюты и 450 дел об административных проступках, связанных с нарушением правил декларирования валюты. Общая сумма скрытых денежных средств превышала полмиллиарда рублей. Наибольшее число нарушений фиксируется среди туристов из Турции, ОАЭ, Германии, Сербии, Азербайджана, а также россиян, совершающих путешествия в указанные государства.

Второе место среди обнаруженных правонарушений заняла практика непредоставления сведений о перевозимых товарах. Таможенными органами возбуждено 259 дел. Распространёнными причинами становятся подача ложных сведений юридическими лицами о характере груза и игнорирование физическими лицами требования декларировать коммерческие партии, дорогостоящее имущество (например, ювелирные изделия, брендовую одежду, технику) и товары, перемещение которых ограничено законом (табачные изделия, спиртное, лекарства).

Третье место занимают случаи несоблюдения запрета на перемещение определенных предметов. Сотрудниками таможни выявлено четыре факта перевозки наркотиков и сильнодействующих препаратов, а также культурных ценностей. Возбуждено 236 дел по административным нарушениям за ввоз алкоголя и табака сверх разрешенных норм, а также товаров бытового назначения без необходимой документации.

Начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков отметил позитивную динамику сознательности пассажиров, выражающуюся в увеличении числа правильно оформленных деклараций и уплате налогов. С начала года ими представлено более восьми тысяч пассажирских таможенных деклараций, уплачено около 9,2 млн рублей сборов по налоговым платежным квитанциям, что превышает запланированную сумму почти вдвое.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни