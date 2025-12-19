Поддельные куклы весом 70 кг из Китая изъяли в Петербурге

Контрафактные Барби задержали на таможне.

В Петербурге суд рассмотрел дело о попытке ввоза крупной партии контрафактных кукол, внешне копирующих известную Barbie. Товар был задержан на таможне и полностью изъят.

Мировой суд в Санкт-Петербурге признал компанию "РИМАЛЬ" виновной в попытке ввоза на территорию России поддельных кукол, визуально схожих с продукцией бренда Barbie. Всего на таможне задержали 384 игрушки, которые следовали из Китая в адрес импортера. Как установлено в ходе разбирательства, в августе 2025 года компания подала таможенную декларацию на ввоз партии кукол. Во время досмотра у сотрудников таможни возникли сомнения в легальности товара из-за сходства игрушек с моделью "CEO Barbie", исключительные права на которую принадлежат американской компании Mattel.

Образцы продукции направили на экспертизу. Исследование, а также позиция представителя правообладателя подтвердили, что куклы являются контрафактными. Игрушки воспроизводили защищенный авторским правом дизайн головы куклы Barbie и отличались низким качеством исполнения.

Разрешений от Mattel на производство, ввоз или реализацию данной продукции у импортера не имелось. Директор компании "РИМАЛЬ" признал вину в ходе судебного заседания. Суд назначил организации административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Вся партия кукол была конфискована в доход государства. Общий вес изъятой продукции превысил 70 килограммов.

Фото: freepik