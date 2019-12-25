В порту Петербурга нашли муху-горбатку в 20 тоннах индийского табака

С начала текущего года уже зафиксировано 90 случаев выявления данного карантинного вида при поступлении партий табачного сырья в РФ через контролируемую Управлением территорию.

В порту Петербурга работники Северо-Западного управления Россельхознадзора осуществили карантинный фитосанитарный контроль партии табачного сырья из Индии, вес которой составил 19,8 тонн. В процессе проверки внизу контейнера с продукцией было найдено живое насекомое, напоминающее опасный карантинный вид.

Сотрудники Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" подтвердили наличие заражения в импортированной партии подкарантинным вредителем многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew)). С начала текущего года уже зафиксировано 90 случаев выявления данного карантинного вида при поступлении партий табачного сырья в РФ через контролируемую Управлением территорию. В настоящее время Россельхознадзор зарегистрировал более 2 тысяч тонн зараженной продукции. Ввоз 19,8 тонн табачного сырья на территорию РФ запрещен.

Многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew)) представляет собой крайне опасного карантинного вредителя, занесенного в единый список карантинных объектов Евразийского экономического союза, которые отсутствуют на территории РФ. Этот вредитель способен быстро распространяться вместе с транспортом, людьми и животными. Взрослые особи могут переносить холеру, а личинки представляют угрозу как для человека, так и для животных, и способны вызывать порчу продуктов питания.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург и Псковскую область пытались ввезти более 100 000 импортных роз, зараженных трипсом.

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора