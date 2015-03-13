В Петербург и Псковскую область пытались ввезти более 100 000 импортных роз, зараженных трипсом

Все партии заражённых цветов по решению собственников были уничтожены.

С начала 2024 года через Петербург и Псковскую область пытались ввезти более 100 тысяч импортных роз, зараженных западным цветочным трипсом. Об этом рассказали специалисты Россельхознадзора.

Опасное насекомое было найдено специалистами в 113 954 срезанных цветах роз. Экспертизы подтвердили 268 случаев заражения импортных партий роз – западным калифорнийским цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). Цветы были выращены в Нидерландах, Кении, Колумбии и Эквадоре.

Все партии заражённых цветов по решению собственников были уничтожены.

Фото: Россельхознадзор