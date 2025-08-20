В Петербург прибыли студенты из Кубы на Международные молодежные смены

Группа учащихся из Республики Куба посетила Северную столицу по инициативе губернатора.

По приглашению губернатора Александра Беглова в Петербург прибыли студенты из Республики Куба. Об этом сообщили в комитете по внешним связям. Поездка организована в рамках проекта "Международные молодежные смены". Для гостей подготовили насыщенную программу, главное событие визита — посещение праздника выпускников "Алые паруса".

Кроме того, 26 июня в рамках официального визита делегации Министерства культуры Кубы в Петербурге состоялась рабочая встреча с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ. Стороны обсудили организационные вопросы подготовки 34-й Гаванской международной книжной ярмарки, которая пройдёт в августе 2026 года, где Россия выступит почётным гостем. Также речь шла о предстоящей Книжной ярмарке в Петербурге в 2027 году и совместных инициативах по сохранению исторической значимости книги. Встреча прошла в "Доме Книги" на Невском проспекте по инициативе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Ранее Петербург посетил вице-премьер, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага.

Ранее мы сообщили о том, что участники ЕГЭ по русскому языку чаще всего ошибались в одном слове.

Фото: пресс-служба Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга