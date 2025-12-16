Участники ЕГЭ по русскому языку чаще всего ошибались в одном слове

Данная ситуация наглядно показала прямую связь между уровнем грамотности и словарным запасом школьников.

При написании слова "преддверие" участники Единого государственного экзамена по русскому языку испытали наибольшие трудности. Об этом сообщил ТАСС глава комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

Он объяснил, что составители текстов дали это слово в рамках соответствующего контекста, но многие экзаменуемые сделали в нем ошибку. По словам Дощинского, слово "преддверие" стало настоящим шоком на ЕГЭ не только для самих выпускников, но и для проверяющих специалистов.

Причину массовых ошибок кроется в нехватке словарного запаса у молодежи, считает эксперт. Он подчеркнул, что орфографическая зоркость напрямую зависит от того, сколько книг прочитали подростки, поэтому им нужно больше времени проводить за книгами, а не в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили дать возможность пересдавать два предмета на ЕГЭ.

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