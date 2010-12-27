Петербургский школьник сдал три предмета ЕГЭ на максимальный балл

Для выпускника это стало неожиданностью.

Школьник из Красносельского района Петербурга набрал 100 баллов по трем предметам ЕГЭ. Об этом сообщила "Комсомольская правда Санкт-Петербург".

Михаил Сизов, выпускник школы №200, получил максимальный балл по русскому языку, профильной математике и физике. Также он сдавал информатику, но результаты пока неизвестны.

В планах выпускника поступить в ЛЭТИ или ИТМО и заняться программированием. Молодой человек хочет создавать компьютерные игры.

Результаты Михаила не стали удивлением для одноклассников, так как за все школьные годы у него было только две четверки, которые он позднее исправил. Кроме того, он активный участник, призер и победитель олимпиад.

Ранее Piter.TV сообщил о высоких результатах петербуржцев на ЕГЭ.

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