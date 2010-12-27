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Петербургский школьник сдал три предмета ЕГЭ на максимальный балл
Сегодня, 18:32
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Петербургский школьник сдал три предмета ЕГЭ на максимальный балл

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Для выпускника это стало неожиданностью.

Школьник из Красносельского района Петербурга набрал 100 баллов по трем предметам ЕГЭ. Об этом сообщила "Комсомольская правда Санкт-Петербург"

Михаил Сизов, выпускник школы №200, получил максимальный балл по русскому языку, профильной математике и физике. Также он сдавал информатику, но результаты пока неизвестны. 

В планах выпускника поступить в ЛЭТИ или ИТМО и заняться программированием. Молодой человек хочет создавать компьютерные игры. 

Результаты Михаила не стали удивлением для одноклассников, так как за все школьные годы у него было только две четверки, которые он позднее исправил. Кроме того, он активный участник, призер и победитель олимпиад.

Ранее Piter.TV сообщил о высоких результатах петербуржцев на ЕГЭ

Фото: pixabay.com

Теги: 100 баллов егэ, баллы егэ, егэ, михаил сизов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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