Петербургские школьники поставили рекорд по результатам ЕГЭ

В городе появился школьник-мультистобалльник.

Петербургские школьники поставили рекорды по результатам ЕГЭ. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по образованию города на Неве и Ленобласти.

Так, по сравнению с прошлым годом в городе зафиксировали сразу два новых рекорда. В ведомстве отметили, что увеличилось количество максимальных результатов на по профильной математике и литературе. Известно, что 100 баллов получили 82 школьника. В то же время по литературе максимальный балл получили 83 работы.

Известно, что среди школьников-мультистобалльников отличился выпускник лицея №470 Калининского района Евгений Ратушняк. Молодой человек получил 100 баллов по математике и химии.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор признал пригодным для купания только два пляжа в Петербурге.

Видео:Рособрнадзор/YouTube