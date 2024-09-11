Почти половина петербурженок откажется от отношений с мужчиной, у которого есть лучшая подруга

Мужчины чаще склонны использовать дружбу как стратегию для сближения.

Аналитики сервиса знакомств "Мамба" выяснили отношение жителей Петербурга к дружбе между мужчинами и женщинами. Согласно результатам опроса, 49% жительниц Северной столицы не готовы строить романтические отношения с партнером, если у него есть очень близкая подруга. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Друзья противоположного пола – явление частое: они есть примерно у 40% опрошенных. При этом мужчины чаще заявляют о таких связях (24% имеют одну подругу, еще 14% – несколько), чем женщины (19% и 17% соответственно).

Размытая грань между симпатией и дружбой Личный опыт респондентов показывает, что платонический характер таких союзов часто оказывается иллюзией. Среди мужчин лишь у 21% никогда не возникало романтических чувств к подруге. У 31% симпатия была взаимной, а каждый четвертый сам влюблялся в приятельницу. Среди женщин 35% замечали интерес со стороны друга, а 23% признают, что их чувства были обоюдными.

Мужчины чаще склонны использовать дружбу как стратегию для сближения: 24% признались, что поддерживали общение в надежде на роман, а 22% флиртовали, продолжая называть это дружбой. Женщины же чаще принимают выгоду из ситуации: каждая третья респондентка пользовалась вниманием и помощью друга, понимая, что нравится ему, а 22% просили у него совета по поводу других кавалеров.

Ранее петербурженки рассказали, что их раздражает в партнёрах.

Фото: Magnific (drobotdean)