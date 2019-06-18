Это пляж "Ласковый" и место для купания на Колонистском пруду.

Роспотребнадзор признал пригодным для купания только два пляжа в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пригодными для купания признаны пляж "Ласковый" на Финском заливе Колонистский пруд. Эксперты сделали такие выводы после соответствующих экспертиз. Так, согласно результатам, вода соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

Напомним, что ранее на "Ласковом" пляже к берегу течением прибило сотни мёртвых ершей. Эксперты заявили, что рыбы могли просто задохнуться от жары.

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Видео:Julia Sova/YouTube