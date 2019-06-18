Чичерина рассказала о визите полиции после выхода песни о Захарченко

Певица Юлия Чичерина пожаловалась на травлю, которая обрушилась на нее после релиза песни "Его оплот", посвященной погибшему в теракте главе ДНР Александру Захарченко. Артистка рассказала об этом в социальных сетях.
По ее словам, неизвестные заблокировали ее аккаунт в Facebook и "настучали" на нее в полицию.
Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют-террористка ли я или экстремистка?,
- написала певица.
Клип на композицию "Его оплот" был опубликован на официальном ютуб-канале певицы 11 июня. За неделю ролик собрал более 100 тысяч просмотров и 7 тысяч лайков. Песня станет саундтреком к одноименной картине военного корреспондента Семена Пегова.
Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в Донецке у кафе "Сепар.
Видео: Ютуб/Чечерина
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