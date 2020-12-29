Регистрация на ЕГЭ в школах Петербурга закончится 1 февраля

В этом году школьники могут не выбирать дополнительные предметы.

Несмотря на пандемию коронавируса, школьники будут сдавать Единый государственный экзамен. В этот раз они могут не выбирать дополнительные предметы, а ограничиться русским языком и математикой.

Петербургским школьникам необходимо подать заявку на участие В ЕГЭ до 1 февраля. Начальник отдела общественного образования петербургского комитета по образованию Анна Грубская рассказала, как будут проходить экзамены в текущем учебном году, в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

До 1 февраля выпускники 11 классов и выпускники прошлых лет должны будут окончательно определиться, какие экзамены будут сдавать в 21 году. Даже в оставшиеся две недели есть возможность добавить экзамен или что-то поменять сообщила специалист.

Кроме того, 20 января пройдет городское родительское интернет-собрание, на котором родители смогут найти ответы на вопросы, которые их интересуют.

Ранее мы писали, что ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году отменят.

Фото: Piter.TV