Ученикам, которые хотят поступить в вуз, нужно будет сдавать единый госэкзамен по русскому и профильные предметы.

ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году отменят. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, сообщает "360".

ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет. Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Он отметил, что если выпускник не планирует поступать в высшее учебное заведение, то вместо ЕГЭ ему нужно будет сдать выпускной экзамен по русскому языку и математике. Тем же ученикам, которые хотят поступить в вуз, нужно будет сдавать единый госэкзамен по русскому и профильные предметы.

Также стало известно, что в 2021 году школьникам, окончившим 9 классов, аттестаты будут выдавать на основе результатов экзаменов только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Их проведут до конца мая.

Ранее Рособрнадзор прокомментировал сообщения о возможной отмене ОГЭ.

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