В ведомстве не видят необходимости в отмене ОГЭ.

Рособрнадзор прокомментировал сообщения о возможной отмене ОГЭ. В пресс-службе ведомства заявили журналистам "РИА Новостей" о том, что основной государственный экзамен не может быть отменен на постоянной основе. Такой вариант чиновниками не рассматривается. Ранее соответствующие слухи появились после заявления депутата Госдумы Максима Зайцева о том, что разрабатывается законопроект об отмене ОГЭ в России.

Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися...Позиция Рособрнадзора будет подготовлена в соответствии с установленными процедурами. Однако на сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ сообщение Рособрнадзора

В ведомстве считают, что ОГЭ отражает реальные знания школьников, поэтому результаты данного экзамена объективны. Чиновники не видят необходимости обсуждать альтернативные варианты проведения итогового экзамена. Вместо этого Рособрнадзор планирует уделить внимание совершенствованию процедуры проведения ОГЭ и введению технологических новшеств.

Напомним, что в 2020 году сдача ОГЭ отменена из-за пандемии коронавируса. Также чиновники утвердили сокращение числа сдаваемых ОГЭ на 2021 год в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили.

Фото: Piter.tv