Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили

Основной этап ЕГЭ для поступающих пройдет с 31 мая по 2 июля.

В России отменили досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Выпускникам, которые не будут поступать в высшие учебные заведения, нужно будет сдать вместо ЕГЭ только выпускной экзамен по русскому языку и математике. Его проведут с 24 по 28 мая. Государственный выпускной экзамен не такой строгий, как ЕГЭ.

Основной этап ЕГЭ для поступающих пройдет с 31 мая по 2 июля.

Девятиклассники получат аттестаты по результатам ОГЭ по русскому языку и математике, предметы по выбору сдавать не нужно. Собеседование пройдет 10 марта и 17 мая при благоприятной эпидемиологической обстановке.

Ранее Рособрнадзор перенес сроки итогового сочинения для 11-х классов.

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