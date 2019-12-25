Рособрнадзор перенес сроки итогового сочинения для 11-х классов

Его будут писать весной 2021 года.

Итоговое сочинение для учеников 11-х классов проведут не ранее 5 апреля 2021 года, собеседование по русскому языку среди девятиклассников будет организовано дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Написание сочинения, которое является допуском к ЕГЭ, планировалось провести 2 декабря. Из-за ситуации с коронавирусом было решено изменить дату.

Формат итогового собеседования по русскому языку для учеников 9-х классов также изменят. Его проведут 10 февраля, а также в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года.

В Рособрнадзоре не планируют проводить ЕГЭ-2021 в дистанционном формате.

Фото: Piter.tv