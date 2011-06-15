Общежитие Бестужевских курсов на Васильевском острове стало памятником

Дом с именами Менделеева и Сеченова получил статус памятника в Петербурге

В Петербурге здание бывших Высших женских (Бестужевских) курсов официально получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Постройка расположена на Среднем проспекте Васильевского острова, дом 74, литера Б.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры утвердил перечень охраняемых элементов здания. В список вошел исторический объект, в котором с 1885 по 1918 год размещались Бестужевские курсы.

Доходный дом построили в 1876–1877 годах по проекту архитектора Эдуарда Крюгера. Здание имеет 4 этажа.

В КГИОП отметили историческую ценность постройки. В этом здании преподавали известные ученые, среди которых были Бестужев-Рюмин, Дмитрий Менделеев, Александр Бутлеров и Иван Сеченов.

Высшие женские курсы стали одним из первых учебных заведений в России, где женщины получили возможность получать полноценное высшее образование. Историческая постройка на Васильевском острове теперь находится под государственной охраной.

Ранее три крупные промышленные территории были выставлены на торги в Петербурге.

Фото: Piter.TV