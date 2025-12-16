Школьники назвали ЕГЭ-2026 в России самым провальным

Выпускники требуют пересмотра баллов.

Выпускники по всей России массово жалуются на ошибки в заданиях Единого государственного экзамена. Некоторые школьники подают апелляции, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным каналам, особое недовольство вызвали высокобалльные задания. Например, на экзамене по литературе школьники не увидели необходимые цитат из Тургенева, а в КИМах по русскому языку увидели нелепые опечатки (лишние буквы в словах). Ошибки также зафиксировали в тестах по биологии, информатике и английскому языку.

Кроме того, темы сочинений не соответствовали предложенным текстам — выпускники пришлось писать о героизме на базе материалов, где эта тема не поднималась.

Многие абитуриенты, в том числе золотые медалисты, получили шокирующе низкие баллы. В Рособрнадзоре признали наличие "технических неточностей", ноутверждают, что на общую успешность это не повлияло. Вот только школьники готовят коллективные обращения в ведомство для пересмотра результатов.

Ранее в Петербурге подвели предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку, литературе, химии и истории. Согласно подсчетам, в 2026 году по русскому языку 100 баллов получили 134 человека.

Фото: Piter.tv