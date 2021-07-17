Круглый стол в Петербурге посвятили профилактике подростковой преступности

В Петербурге с начала года подростки совершили 339 преступлений.

За первые шесть месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали 339 преступлений, совершенных несовершеннолетними. По данным участников круглого стола экспертного медиапроекта "Дело молодых", не менее 50 % таких правонарушений связаны с влиянием деструктивного контента, распространяемого в интернете.

Участники встречи отметили, что в социальных сетях и на игровых платформах подростков все чаще вовлекают в различные сообщества, где распространяются материалы, романтизирующие криминальные субкультуры, а также пропагандирующие экстремизм и насилие. Обсуждение прошло в Общественной палате Санкт-Петербурга в формате открытого микрофона. В нем приняли участие представители органов власти, общественных организаций и лидеры общественного мнения.

Заместитель председателя комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации и информационной безопасности Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников заявил, что противоправные действия подростков нередко становятся следствием целенаправленных манипуляций со стороны людей, которые используют молодежь для реализации своих задач.

По итогам встречи участники подготовили предложения по усилению профилактики правонарушений среди подростков в школах и других образовательных учреждениях. В рамках проекта "Дело молодых", который реализуется около четырех лет, до конца года планируется провести еще семь круглых столов. Их посвятят вопросам гражданской активности, патриотического воспитания, информационной безопасности и медиаграмотности.