В Петербурге впервые вынесли приговор по делу о незаконном использовании SIM-бокса

Первый приговор по делу о SIM-боксах вынесли в Санкт-Петербурге.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга впервые вынес приговор по уголовному делу о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, известного как SIM-бокс. Дело рассматривалось по статье 274.3 УК РФ.

По материалам суда, несовершеннолетний житель Амурской области приехал в Петербург по указанию неизвестных, с которыми познакомился через интернет. В одном из апарт-отелей он установил оборудование с мобильными телефонами и более чем 200 SIM-картами, после чего каждые 30 минут менял их, обеспечивая работу устройства.

Следствие установило, что с помощью этого оборудования злоумышленники активировали не менее 57 SIM-карт, оформленных на третьих лиц. По версии правоохранителей, в результате мошеннических действий у одного из потерпевших похитили ₽5,5 млн.

Подросток полностью признал вину и сообщил, что получил за выполненную работу 100 долларов США. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что в настоящее время в судах города рассматриваются еще два уголовных дела по аналогичной статье.

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Фото: Piter.TV