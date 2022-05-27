Тайну корабля XIX века раскрыла находка на дне Финского залива

Под толщей воды нашли судно, исчезнувшее более полутора веков назад.

В Финском заливе продолжается исследование голландской двухмачтовой шхуны "Конкурент", затонувшей в 1874 году. Работы проходят в рамках проекта "Москитный флот Победы", сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По данным исследователей, судно потерпело крушение 7 мая 1874 года у острова Сескар. Шхуну перегоняли из Англии, однако во время перехода она оказалась в зоне ледового покрова и затонула.

Во время погружений дайверы обнаружили судовой колокол, который помог подтвердить личность судна. По словам участника водолазной команды Михаила Иванова, на находке сохранилось название корабля — "Конкурент", а также часть названия голландского города Вердам, где шхуну построили в 1859 году.

Кроме того, на месте крушения исследователи нашли предметы быта и личные вещи членов экипажа. Изучение исторического судна продолжается.

Фото: скриншот видео "Разведывательно-водолазная команда"