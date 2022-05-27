Новый центр занятости молодежи в Петербурге подвел итоги первого месяца работы

Беглов оценил работу кадрового центра для молодых петербуржцев.

В Санкт-Петербурге подвели первые итоги работы кадрового центра "Работа молодежи России". Возможности новой площадки представили губернатору Александру Беглову и председателю Законодательного собрания Александру Бельскому.

За первый месяц работы специалисты центра организовали 10 профориентационных мероприятий для школьников и студентов. Для участников провели деловые игры, мастер-классы и встречи с потенциальными работодателями.

Кадровый центр занимает площадь около 2 тыс. кв. метров. Здесь оборудованы пространства для проведения презентаций, консультаций и общения с работодателями. В центре работают психологи, специалисты по профориентации, а также представители городских колледжей.

Во время посещения площадки Александр Беглов и Александр Бельский пообщались с молодыми петербуржцами, руководителями образовательных учреждений и предприятий. В ходе встречи отмечалось, что при выборе будущей профессии важно учитывать востребованность специальности, условия труда и уровень оплаты.

Ранее на Piter.TV: каждый пятый петербуржец копит на покупку жилья, а каждый третий – на финансовую подушку.

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