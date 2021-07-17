У Манежа в Петербурге открыли необычную арт-инсталляцию бразильского художника

Новое арт-пространство появилось на площади у Манежа в центре Петербурга.

На площади у западного фасада Центрального выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге открылась паблик-арт-инсталляция "Пространственный сдвиг". Автором проекта стал бразильский художник Роммуло Вьейра Консейсан.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, проект стал частью Года петербургской культуры. По словам губернатора Александра Беглова, новый арт-объект символизирует открытость Петербурга международному культурному сотрудничеству и объединяет городские традиции с современным искусством.

Инсталляция выполнена в виде лабиринта из полупрозрачных цветных панелей и металлических конструкций. Посетители могут свободно перемещаться внутри композиции, наблюдая, как меняется восприятие пространства благодаря сочетанию света, цвета и архитектурных форм.

Арт-объект будет открыт для посещения до 27 сентября. Для гостей также подготовили дополнительную программу, которая включает арт-медиации, мастер-классы, танцевальные флешмобы и инклюзивные мероприятия.

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Фото: Piter.TV