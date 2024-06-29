Выпускникам школ назвали самые прибыльные профессии в летний период

Лидером рейтинга является курьер на велосипеде.

Выпускники школ во время летней подработки вполне могут заработать хорошие деньги. Об этом в интервью телеканалу 360.ru рассказала независимый HR-эксперт и председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО "Опора России" Зулия Лоикова.

Она отметила, что у выпускников школ есть возможность найти работу с достойной оплатой, но с некоторыми оговорками. Например, профессия курьер, подойдет не всем из-за большой нагрузки. Кроме того, не все могут много времени проводить на ногах.

Молодым соискателям, Лоикова рекомендовала попробовать коммуникативные профессии — аниматором или помощником вожатого в летнем лагере. Тем, кому нравится живое общение подойдет работа официантом, помощником бариста или помощником повара.

Сервисы "Работа.ру" и "Подработка" провели совместное исследование и составили список самых высокооплачиваемых летних вакансий для молодых специалистов. Рейтинг возглавила работа велокурьером. Во Владикавказе за эту работу предлагают до 129 тысяч рублей.

На втором месте в топе сотрудник копировального центра в Москве за 115 тысяч рублей, на третьем — специалист по установке сервисов в Пензе, здесь можно получать до 110 тысяч.

HR-специалисты также отметили удаленную работу оператором ПК за 90 тысяч рублей и барменом, которым готовы платить около 80 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге трудоустроили более половины выпускников вузов и колледжей.

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