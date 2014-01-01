Глава государства призвал выпускников реализовать свое призвание и найти дело по душе.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников школ. Видеопоздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер призвал выпускников реализовать свое призвание и найти дело по душе. Он подчеркнул, что их достижения будут вдохновлять других, как это было с примерами великих предков.

Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин наградил президента Конго орденом Почета.

Видео: kremlin.ru