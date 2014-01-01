Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников школ. Видеопоздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
Российский лидер призвал выпускников реализовать свое призвание и найти дело по душе. Он подчеркнул, что их достижения будут вдохновлять других, как это было с примерами великих предков.
Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин наградил президента Конго орденом Почета.
Видео: kremlin.ru
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