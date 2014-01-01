  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:42
142
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин поздравил российских выпускников школ

0 0

Глава государства призвал выпускников реализовать свое призвание и найти дело по душе.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников школ. Видеопоздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер призвал выпускников реализовать свое призвание и найти дело по душе. Он подчеркнул, что их достижения будут вдохновлять других, как это было с примерами великих предков.

Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин наградил президента Конго орденом Почета.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, выпускники школ, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии