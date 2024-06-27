Путин наградил президента Конго орденом Почета

Он подчеркнул, что глава республики сделал многое для развития отношений двух стран в позитивном ключе.

Президент России Владимир Путин наградил президента Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета за вклад в развитие и укрепление отношений стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств провели встречу в Москве. Путин отметил, что встреча с Сассу-Нгессо проходит в год 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Конго. Он подчеркнул, что глава республики сделал многое для развития отношений двух стран в позитивном ключе.

Вы знаете, что нами принято решение о награждении Вас государственной наградой Российской Федерации, и позвольте мне исполнить эту почётную миссию. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что президент Конго обсудит с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

Видео: kremlin.ru