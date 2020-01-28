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Президент Конго обсудит с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине

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По его словам, стороны будут искать мирные решения нынешнего конфликта.

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Конголезский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. Его встреча с Путиным состоится сегодня, 27 июня. Сассу-Нгессо отметил, что стороны будут искать мирные решения нынешнего конфликта. Также президент Конго сообщил, что не планирует посещать Украину после визита в Россию.

Ранее Песков заявил, что Путин готов к диалогу с Макроном.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владимир путин, дени сассу-нгессо, конго, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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