Президент Конго обсудит с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине

По его словам, стороны будут искать мирные решения нынешнего конфликта.

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Конголезский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. Его встреча с Путиным состоится сегодня, 27 июня. Сассу-Нгессо отметил, что стороны будут искать мирные решения нынешнего конфликта. Также президент Конго сообщил, что не планирует посещать Украину после визита в Россию.

Ранее Песков заявил, что Путин готов к диалогу с Макроном.

Видео: Telegram / РИА Новости