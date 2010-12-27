Петербургские выпускники установили рекорд по количеству медалистов

Выпускники школ Петербурга установили рекорд по полученным золотым медалям. Накануне в городе состоялся Бал медалистов. По традиции он прошел в Нижнем парке Петергофа. Собравшихся наградили почетными наградами и знаком "За особые успехи в учении".
Чиновники Смольного пожелали молодежи найти свое место в жизни и реализоваться. Школьников призвали принять эстафету ответственности за будущее родного города.
В общей сложности на мероприятии присутствовало более двух тысяч выпускников.
Ранее Piter.tv писал о пленэр-фестивале в Выборгском районе: как это было.
Фото: Piter.tv
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