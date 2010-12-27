Петербургские выпускники установили рекорд по количеству медалистов

В 2019 году в Северной столице выпустилось наибольшее количество школьников с медалями.

Выпускники школ Петербурга установили рекорд по полученным золотым медалям. Накануне в городе состоялся Бал медалистов. По традиции он прошел в Нижнем парке Петергофа. Собравшихся наградили почетными наградами и знаком "За особые успехи в учении".

Чиновники Смольного пожелали молодежи найти свое место в жизни и реализоваться. Школьников призвали принять эстафету ответственности за будущее родного города.

В общей сложности на мероприятии присутствовало более двух тысяч выпускников.

Ранее Piter.tv писал о пленэр-фестивале в Выборгском районе: как это было.

Фото: Piter.tv