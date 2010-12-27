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Петербургские выпускники установили рекорд по количеству медалистов
Сегодня, 7:56
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lesjasap

Петербургские выпускники установили рекорд по количеству медалистов

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В 2019 году в Северной столице выпустилось наибольшее количество школьников с медалями.

Выпускники школ Петербурга установили рекорд по полученным золотым медалям. Накануне в городе состоялся Бал медалистов. По традиции он прошел в Нижнем парке Петергофа. Собравшихся наградили почетными наградами и знаком "За особые успехи в учении".

Чиновники Смольного пожелали молодежи найти свое место в жизни и реализоваться. Школьников призвали принять эстафету ответственности за будущее родного города. 

В общей сложности на мероприятии присутствовало более двух тысяч выпускников. 

Ранее Piter.tv писал о пленэр-фестивале в Выборгском районе: как это было.

Фото: Piter.tv

Теги: выпускники школ, медали, нижний парк, петергоф, рекорд
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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