Пленэр-фестиваль в Выборгском районе: как это было

Более сотни художников разных возрастов из Санкт-Петербурга и Выборга собрались вместе чтобы посоревноваться в мастерстве живописи.

Выборгский район давно притягивает художников, увлекающихся живописью на открытом воздухе. Эти места сочетают в себе девственную природу и памятники архитектуры разных эпох. Специально для любителей искусства в Высоцке прошел первый международный пленэр-фестиваль "И на камнях растут деревья". Более сотни художников разных возрастов из Санкт-Петербурга и Выборга собрались вместе чтобы посоревноваться в мастерстве живописи.

Очень часто пленэры происходят в таких культурных центрах как Выборг. Он находится на границе России и Финляндии и представляет такой западный вариант нашей русской культуры. Здесь, и в Высоцке, и на Карельском перешейке особый мир. Наталья Озерова, директор Санкт-Петербургского общества акварелистов

Фестиваль проходил под девизом "Образ родного края глазами нового поколения". В течение трех дней художники работали на берегу финского залива рядом с усадьбой кинорежиссера Станислава Ростоцкого.

Вот эта природа нам очень по душе. И мы с удовольствием ездим уже много лет в Выборг. Альвина Мосесова, художник

Я вижу что здесь очень много детей, очень много молодежи. Очень приятная атмосфера. Наталья Озерова, директор Санкт-Петербургского общества акварелистов

По итогам фестиваля на суд жюри представлено почти 200 произведений, написанных в разных техниках. Оценивали работы 5 художников из Выборга, Санкт-Петербурга и Финляндии.

Когда я получила приглашение, я подумала "Как здорово! Я с удовольствием приму участие". Это для меня работа, потому что я председатель жюри. Мне очень здесь нравится. Синикка Хурскайнен, член объединения художников Иматры

Фестиваль проходил по номинациям: "Белый Бим…" - для участников от 7 до 18 лет, "А зори здесь…" и "Доживем до…" - для самодеятельных художников (графиков) и членов творческих союзов.

Победителями в детской номинации в своих возрастных группах стали Юлия Шатова (работа без названия), Ариана Охотникова ("И на камнях растут деревья"), Мария Алимова ("Солнечный день"), Диана Коровкина ("Берег").

Лауреаты: Анна Дудорова (работа без названия), Катя Васильева ("Домик на холме"), Диана Франчук (работа без названия), Аня Карпенко ("Сосна"), Вера Широва ("Пейзаж с сосной"), Анастасия Иванова и Наталья Рыпакова.

Победители (участники старше 18 лет): Альвина Мосесова (Санкт-Петербургское Общество акварелистов), Ольга Гончаренко (свободный художник).

Лауреатами стали представители Санкт-Петербургского Общества акварелистов Юлия Надеждина, Екатерина Кузнецова-Сальникова, Валерий Филиппов.

Гран-при фестиваля-конкурса "И на камнях растут деревья" жюри вручило Елене Зыковой (Санкт-Петербургское Общество акварелистов).

В торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов пленэра-фестиваля живописи и графики "И на камнях растут деревья" приняли участие заместитель председателя совета депутатов МО "Выборгский район" Сергей Кустов, глава администрации МО "Высоцкое городское поселение" Сергей Сахаровский.

В ближайших планах организаторов - наладить международное сотрудничество и проводить подобные пленэры в том числе, и на финской территории.

Я считаю что это замечательная идея. Кстати, мы уже до этого обсуждали перспективу сотрудничества на международном уровне. На мой взгляд, это будет очень хороший шанс для художников, получить возможность участия в таких фестивалях как на российской стороне в Выборге, так и в Финляндии. Да, я считаю что это хорошая идея и что продолжение последует. Синикка Хурскайнен, член объединения художников Иматры

Организаторами мероприятия выступили совет депутатов МО "Выборгский район", администрация МО "Выборгский район" и МО "Высоцкое городское поселения", ОО "Фаворит Выборг" при содействии Общественной палаты г. Выборга и Выборгского района, совета директоров производственной сферы Выборгского района.

Фото, видео: Piter.TV