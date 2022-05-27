Петербург выбрал лучшие идеи для рекламы безопасности на электросамокатах

Социальная реклама о СИМ появится на улицах Петербурга и Ленобласти.

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса социальной рекламы, посвященного безопасности средств индивидуальной мобильности. Победителей определили в двух номинациях, а их работы разместят на городских билбордах, медиаэкранах и в общественном транспорте.

Организаторами конкурса выступили "Дирекция по развитию транспортной системы города Санкт-Петербурга и Ленинградской области", Комитет по транспорту Петербурга и профильное ведомство Ленинградской области. Всего на конкурс поступило 49 заявок от студентов, профессиональных дизайнеров и жителей, которые предложили свои варианты социальной рекламы.

В номинации "Социальный плакат" первое место заняла участница из Санкт-Петербурга. Вторым стал автор из Москвы, а третье место присудили представительнице Брянска. Победителем в номинации "Транспорт для всех" стал участник из Петербурга. Заместитель директора СПб ГКУ "Организатор перевозок" Иван Заборский вручил финалистам благодарственные письма от Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Работы победителей разместят на рекламных конструкциях, медиаэкранах и в транспорте Петербурга и Ленинградской области. Организаторы рассчитывают, что социальная реклама поможет привлечь внимание жителей к безопасному использованию средств индивидуальной мобильности.

Ранее Piter.TV сообщал, что людей с инвалидностью и мотоциклистов могут наделить правом ездить по выделенке.

Фото: Piter.TV