Семь петербургских выпускников стали двухсотбалльниками по итогам ЕГЭ

По предварительным результатам ЕГЭ по русскому языку, литературе, химии и истории в Петербурге 312 человек получили 100 баллов, из них 7 — сразу по двум предметам.

В Петербурге подвели предварительные итоги Единого государственного экзамена по четырём предметам — русскому языку, литературе, химии и истории. Как сообщили 18 июня в пресс-службе городского комитета по образованию, в 2026 году число стобалльников по русскому языку составило 134 человека. По литературе максимальный балл получил 81 выпускник, по химии — 94, по истории — 10 участников.

Всего по итогам четырёх экзаменов 312 выпускников получили стобалльные результаты. Семь школьников стали двухсотбалльниками, набрав по 100 баллов сразу по двум предметам.

Лидерами среди школ Петербурга по количеству максимальных результатов стали лицей № 214 (13 стобалльников), Академическая гимназия № 56 имени М. Б. Пильдес (10 стобалльников), а также президентский физико-математический лицей № 239 и Аничков лицей (по 9 стобалльников).

Всего в этом году ЕГЭ в Петербурге сдают более 29,5 тысячи выпускников. Основной период экзаменов продлится до 25 июня, после чего предусмотрены резервные дни 8 и 9 июля.

Ранее на Piter.TV: основной этап ЕГЭ в Петербурге стартует 1 июня.

Фото: Piter.TV