В ОП считают, что приоритет на зачисление в вузы должен быть по результатам ЕГЭ

Владислав Гриб уверен, что систему "без вступительных испытаний" надо реформировать.

В России результаты единого госэкзамена (ЕГЭ) должны быть приоритетными при зачислении выпускников в вузы, но победители олимпиад могут получать дополнительные баллы к ЕГЭ и поступать в престижные учебные заведения на общих основаниях. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Считаю, что если победитель олимпиады - талантливый человек, то он может прекрасно сдать ЕГЭ и на 90, и на 100 баллов. Я бы за победу в олимпиаде начислял плюс 5-15 баллов к ЕГЭ, но зачислять [в вузы] надо все-таки по ЕГЭ - это приоритет, а победители олимпиад могут получать дополнительные баллы к единому госэкзамену. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Эксперт отмечает, что победа в олимпиаде не должна стать "методом обхода ЕГЭ", а только дополнительным преимуществом к баллам единого государственного экзамена. Он добавил, что сдать ЕГЭ на 300 баллов очень сложно потому, что оцениваются разносторонние знания по разным предметам, в то время как олимпиада проверяет знания в конкретной области. Активист уверен, что при приеме в вуз ЕГЭ должно учитываться на 90 процентов, а олимпиады - на оставшиеся десять процентов.

Напомним, что сейчас призовое место на всероссийской олимпиаде школьников позволяет поступать на бюджет с любыми баллами по ЕГЭ, а призерам университетских олимпиад для этого нужно набрать только 75 баллов только по профильному предмету. таким образом выпускники с высокими баллами по ЕГЭ могут не поступить на бюджетные места, так как большую часть мест занимают олимпиадники.

В ОП предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября.

Фото: Piter.tv