Пропавший с семьей Сергей Усольцев несколько раз менял паспорта перед исчезновением

Перед исчезновением Усольцев неоднократно оформлял новые паспорта.

Перед исчезновением вместе с семьей бизнесмен Сергей Усольцев несколько раз оформлял новые паспорта. Новые подробности из его биографии стали известны после изучения истории получения документов, пишет aif.ru.

По данным источника, мужчина как минимум четыре раза получал новые удостоверения личности. Первый раз новый паспорт Усольцев оформил в 1993 году, когда ему было 32 года. В 2004 году он повторно заменил документ, находясь в возрасте 45 лет.

Позже бизнесмен еще дважды получал новые паспорта. В 2006 и 2019 годах причиной замены документов стала их потеря. При этом официальной информации о том, связаны ли эти случаи с исчезновением Усольцева и его семьи, нет.

Ранее сообщалось, что Сергей Усольцев несколько раз путешествовал в Таиланд вместе с сотрудницей прокуратуры и ее 30-летней дочерью. Во время поездок компания также посещала Вьетнам, где в 2016 году проводила время на местных пляжах.